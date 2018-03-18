В Лапландии беспилотник нашел заблудившегося туриста

В Лапландии с помощью беспилотного летающего устройства нашли туриста, который заблудился. Отметим, что происшествие случилось в финской общине Посио.

Анна Котова

Все произошло в национальном парке Рииситунтури. Мужчина вместе с остальными туристами был на экскурсии примерно в полночь в парке. Однако отстал от группы примерно на 2 километра, так как увлекся фотографированием местных красот.Для поиска были вызваны стражи порядка, которые смогли дозвониться до пропавшего. Через некоторое время служители закона использовали беспилотный аппарат, который и помог найти туриста. Когда заблудившийся заметил устройство, то пошел следом за ним по направлению к машине правоохранителей, до которой было около километра.