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| | В Лапландии беспилотник нашел заблудившегося туриста

В Лапландии беспилотник нашел заблудившегося туриста

Сегодня, 09:37
В Лапландии с помощью беспилотного летающего устройства нашли туриста, который заблудился. Отметим, что происшествие случилось в финской общине Посио.

В Лапландии беспилотник нашел заблудившегося туриста

 

Все произошло в национальном парке Рииситунтури. Мужчина вместе с остальными туристами был на экскурсии примерно в полночь в парке. Однако отстал от группы примерно на 2 километра, так как увлекся фотографированием местных красот.

Для поиска были вызваны стражи порядка, которые смогли дозвониться до пропавшего. Через некоторое время служители закона использовали беспилотный аппарат, который и помог найти туриста. Когда заблудившийся заметил устройство, то пошел следом за ним по направлению к машине правоохранителей, до которой было около километра.
Анна Котова
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