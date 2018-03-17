ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка» На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей «Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос
| | Белорусскую туристку в Литве подвергли насильно эндоскопии и унизительному досмотру

Белорусскую туристку в Литве подвергли насильно эндоскопии и унизительному досмотру

Вчера, 18:16
Гражданка Белоруссии Ника Кошар была подвергнута унизительному досмотру в аэропорту Вильнюса и ее насильно заставили делать болезненную эндоскопию. Об этом женщина подробно рассказала на своей страничке в Facebook.

Белорусскую туристку в Литве подвергли насильно эндоскопии и унизительному досмотру

 

Кошар летела из Перу с пересадкой в Амстердаме, чтобы по прилету следующим рейсом в Вильнюс отправиться домой на автобусе. У трапа самолета ее встретили литовские таможенники, забрали чемодан на предмет поиска наркотиков, затем повели в досмотровую комнату, где раздели догола и полностью обыскали.

Однако мучения женщины на этом не закончились. Ее повезли в клинику, где насильно заставили сделать процедуру эндоскопии. Шланг диаметром в сантиметр с камерой ей засунули в пищевод, предварительно не обезболив ледокаином. Когда у женщины начались рвотные рефлексы, доктор ее успокоил тем, что еще не все закончилось. Наркотики могут находиться во влагалище и прямой кишке, которые тоже необходимо проверить.

До механического вмешательства не дошло, однако Нику Кошар отправили на МРТ. После эндоскопии, рентгена и МРТ ее отпустили. На таможне с туристкой вежливо попрощались и пригласили еще раз посетить Литву.

Прибыв в Минск, женщина пошла в милицию и написала заявление. Белорусский МИД потребовал объяснений от литовских властей. Последние ответили, что на данный момент проводится служебное расследование, по окончанию которого будут сделаны выводы и заявление.
Сергей Денисов
Новости по теме
В Москве неизвестные насильно посадили в машину и ограбили женщину
В Москве неизвестные насильно посадили в машину и ограбили женщину

В Москве неизвестные злоумышленники насильно посадили в машину и ограбили женщину, об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранителей. Согласно данным

Проверка студентов на наркотики была добровольной - Университет Бонч-Бруевича
Проверка студентов на наркотики была добровольной - Университет Бонч-Бруевича

10 апреля студентов университета Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге проверяли на наркотики. Некоторые студенты заявляют, что их заставили подписать соглашение.

Житель Башкирии насильно ввел 17-летней девушке наркотики
Житель Башкирии насильно ввел 17-летней девушке наркотики

31-летний житель Башкирии заставил 17-летнюю девушку против ее воли употреблять наркотики. Полиция возбудила уголовное дело по факту склонения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости