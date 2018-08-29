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| | Медведев впервые после травмы появился на публике

Медведев впервые после травмы появился на публике

Сегодня, 10:45

Ранее премьер пострадал во время спортивных занятий.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев впервые после полученной травмы появился на публике, окончив своё двухнедельное восстановление. Снимки с Медведевым были опубликованы на официальном портале российского правительства. Первым публичным мероприятием, в котором Медведев принял участие после полученной во время спортивных занятий травмы, стала официальная встреча с Глебом Никитиным, являющимся врио губернатора Нижегородской области. Видео с данной встречи было показано каналом «Россия-24». Премьер активно интересовался у Никитина, как в регионе обстоят дела с подготовкой к новому учебному году, начало которого состоится уже в понедельник.

Напомним, последний раз, когда Дмитрий Медведев был замечен в публичных мероприятиях, состоялся ещё 14 августа, после чего премьер занимался работой с документами, не появляясь на публике в связи с полученным повреждением во время занятий спортом. Медведев и раньше пропадал с поля зрения журналистов, когда в мае прошлого года его продолжительное отсутствие объяснили тем, что премьер заболел гриппом.


Александр Вест

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