Медведев впервые после травмы появился на публике

Ранее премьер пострадал во время спортивных занятий.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев впервые после полученной травмы появился на публике, окончив своё двухнедельное восстановление. Снимки с Медведевым были опубликованы на официальном портале российского правительства. Первым публичным мероприятием, в котором Медведев принял участие после полученной во время спортивных занятий травмы, стала официальная встреча с Глебом Никитиным, являющимся врио губернатора Нижегородской области. Видео с данной встречи было показано каналом «Россия-24». Премьер активно интересовался у Никитина, как в регионе обстоят дела с подготовкой к новому учебному году, начало которого состоится уже в понедельник.

Напомним, последний раз, когда Дмитрий Медведев был замечен в публичных мероприятиях, состоялся ещё 14 августа, после чего премьер занимался работой с документами, не появляясь на публике в связи с полученным повреждением во время занятий спортом. Медведев и раньше пропадал с поля зрения журналистов, когда в мае прошлого года его продолжительное отсутствие объяснили тем, что премьер заболел гриппом.

Александр Вест