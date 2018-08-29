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| | Владимир Путин уволили 15 генералов силовых ведомств

Владимир Путин уволили 15 генералов силовых ведомств

Сегодня, 10:12

Президент России распорядился освободить высокопоставленных чиновников из МВД, ФСИН и СК.

 

Под сокращение попали также и чиновники других силовых ведомств. Документ был размещен на официальном портале правовой информации, 28 августа.

Среди уволенных генералов силовых ведомств оказались главы МЧС по Сахалинской и Томской областям Денис Ильинов и Михаил Бегун, начальник ФСИН по Республике Коми Игорь Ванеев, глава МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, руководитель МВД по Ульяновской области Юрий Варченко, глава СК по Кемеровской области Сергей Калинкин.

Помимо этого, Путин также освободил от занимаемых должностей заместителя главы МЧС Владлена Аксенова, руководитель МВД по Ульяновской области Юрий Варченко, глава СК по Кемеровской области Сергей Калинкин.

Документ также указывает на то, что должностные обязанности были поручены новым лицам, среди которых главы управлений по Сахалинской, Магаданской, Свердловской областей, Хабаровском и Алтайском краях. Также речь шла о прокурорах из Челябинской, Тульской областей, Хакасии.


Николай Офицеров

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