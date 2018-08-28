Запаниковали: США уговаривают Турцию не покупать C-400 у России

Вашингтон заявил, что Анкара может обзавеститсь орудиями, но лучше ей этого не делать.

США недовольны приобретением Турцией российских систем С-400 у РФ. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис охарактеризовал удивительным намерение члена НАТО Турции купить противоракетные систему у главного геополитического соперника Штатов. Министр обороны США прямо заявил, что его беспокоит желание Анкары приобрести С-400. Несмотря на это турки попросили Москву ускорить поставки требуемого оружия.

В ходе переговоров Штаты тщательно рекомендуют отказаться своему партнеру отказаться от такой покупки, дабы гарантировать себе получение новейших американских истребителей А-35. Анкара предлагает продолжать сотрудничество по борьбе с ФЕТО, которую возглавляет проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США и который считается одним из негласных противников главы Турции Реджепа Эрдогана.

Американские эксперты считают, что С-400 заметно подрывают интересы западных стран. Потенциал орудия позволяет бороться с мощными истребителями США и угрожает их способности доминировать в воздушном пространстве во многих странах мира.

Никита Готский