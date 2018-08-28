Жириновский не исключил, что разрыв Договора о дружбе вернет России земли в Украине

Прежде Петр Порошенко заявил о желании прекратить действие соглашения с соседней страной.

На цитату украинского президента отреагировал глава ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, упоминаемый Порошенко договор Украины о дружбе с Россией он предлагал разорвать еще почти двадцать лет назад, а ЛДПР голосовала против ратификации документа в 1998 году, так как он фактически утвердил постсоветские рубежи между РФ и Украиной. Жириновский подчеркнул, что этим договором Россия де-факто признала Беловежские соглашенности.

В 2000-х ЛДПР, продолжает политик, вновь требовала прекратить действие договора, а в мае 2018 года внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Жириновский громко заявляет, что разрыв соглашения даст возможность оспорить все границы России и Украины и даже вернуть земли Левобережья, Киевской, Черниговской областей и некоторых других регионов с этническим русским населением.

Никита Готский