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| | Реновации, велодорожки, парки: Собянина обвинили в купленных пользователях соцсетей

Реновации, велодорожки, парки: Собянина обвинили в купленных пользователях соцсетей

Сегодня, 15:37

Обнаружили чрезмерную лояльность действующему меру Москвы другие сетевые эксперты.

 

Пользователям показалось, что на просторах сети уж слишком многие высказываются положительно в адрес Сергея Собянина. Более того, все сообщения с хвалебными одами в его сторону выглядят крайне похожими, что натолкнуло многих на мысль о том, что эти сообщения могут быть купленными или вовсе написанными с фейковых аккаунтов, созданных исключительно с целью «раскрутки» личности действующего мэра, дабы его переизбрали на следующий срок.

Некоторые также отмечают, что подобные методы пиар-компаний со стороны власти в России, да и во всём мире, далеко не новы. Подобные сообщения многие замечали еще во времена президентских выборов, однако узнать, откуда «растут ноги» в данном случае крайне сложно, потому как создаются подобные аккаунты крайне быстро.

Находятся на просторах соцсетей и те юзеры, которые, напротив, рассказывают не только о положительных аспектах программы реновации, строящихся парках, велодорожках и прочем, но и о негативе, исходящем от Собянина и его окружения. В частности, пользователь Twitter Вадим Коровин рассказал, что на недавней встрече с мэром, он столкнулся с девушкой с ребенком на руках, которая толкала его, дабы он не задавал градоначальнику неудобных вопросов. В результате выяснилось, что это пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова, которая даже ответила недовольному Коровину, заявив, что она, на самом деле, хотела, чтобы он был аккуратнее, когда она держит на руках малышку, но главный акцент ее сообщения отразился в том, что Коровин гулял по парку, построенному мэром. Пользователи отметили, что нынешние власти уже настолько уверены в своих силах, что забывают – строительство происходило за средства бюджета, а не личные деньги Собянина.

Не стоит забывать и о показавшейся купленной перепалке между Сергеем Шнуровым и Семеном Слепаковым, в которой первый рассказал, чем хорош Санкт-Петербург и то, насколько он не хочет быть москвичом. Слепаков возразил, что в столице строят парки, велодорожки, ремонтируют дороги и улучшают метро. В этом многие увидели факт «подтасовки» в выяснении отношений звезд.


Николай Офицеров

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