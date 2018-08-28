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| | Эдуард Лимонов поговорил с Юрием Дудем о возможном преемнике Путина

Эдуард Лимонов поговорил с Юрием Дудем о возможном преемнике Путина

Сегодня, 13:17

Скандально известный Эдуард Лимонов, основатель «Другой России», поделился с Юрием Дудь предположениями о преемнике Путина.

По словам Лимонова, Путин плавно подошёл к концу своего правления. Точная дата конца срока Путина зависит от множества случайностей. Одна из главных, по мнению Лимонова, проблем – отсутствие чётко названного преемника. «В этом большое несчастье для всех нас. Он хотя бы не был жесток», - считает Эдуард, хотя и не отрицает что новый президент может быть хуже.

Репутация «нациста» не мешает Лимонову считать Путина хорошим президентом. Политик выразил уверенность, что во избежание неприятностей Путина заменит проверенный Дмитрий Медведев, либо Валентина Матвиенко. Сергею Шойгу или Дмитрию Рогозину не даст стать президентом правящая верхушка. Лимонов выразил неодобрение частыми «Прямыми линиями» Путина, посчитав, что негоже так часто общаться с народом.

В 2009 Центризберком РФ отказался зарегистрировать Лимонова кандидатом от оппозиции. После событий в Украине в 2014 году политик осудил либералов за прозападную позицию по Донбассу и вынес предложение высылать журналистов-оппозиционеров. По окончании интервью Эдуард Лимонов выразил желание, чтобы в день его смерти в России объявили национальный траур.


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