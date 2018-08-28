«Ты выйдешь, я тебе расскажу»: Журналист показал грубую реакцию Порошенко на «запрещенный» вопрос

Вопрос об обещаниях, которые до сих пор не выполнены, взбесил Петра Порошенко. Президент отобрал микрофон у представителя СМИ, а «верный вассал» оттолкнул любопытного журналиста.

В социальной сети Facebook появился видеоролик с участием украинского президента Петра Порошенко. Видео опубликовано журналистом Иваном Казорой. Именно он попал под горячую руку Порошенко. Во время визита Порошенко на предприятие «Зоря» — «Машпроект» Казора решил выяснить, когда президент выполнит свои предвыборные обещания, данные несколько месяцев назад. Журналист в подписи к видео напомнил, что Порошенко пообещал реконструировать Соборную площадь Николаева, провести ремонт Центрального стадиона Николаева, а также заняться вопросом по ремонту государственных трасс. Петр Порошенко резко отреагировал на вопсро журналиста, отобрав у него микрофон и сказав «Ты выйдешь, я тебе расскажу». После этого подошедший глава Николаевской области оттолкнул любопытного Ивана Казору.





Петро Порошенко, как глава европейского государства, теперь может с гордостью показывать это видео своим коллегам Макрону или Меркель, как он по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова в Украине. А Олексій Савченко обязательно нужно дать награду за успешную охрану президента от журналистов - телохранителей на приезды в Николаев можно с собой не брать, Алексей Юрьевич сам справится. Сегодня. Николаев. Государственное предприятие "Зоря-Машпроект". Іван Казора попробовал задать вопрос Президенту Украины. Gepostet von Andrey Lokhmatov am Montag, 27. August 2018





Журналист отметил, что Порошенко поступил именно так, поскольку находится не в очень хорошем положении: популярность низкая, в тройку лидеров не входит, экономика упала, внешнеполитическая поддержка снизилась.

Мирослава Донцова