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| | Шойгу анонсировал крупнейшие с 1981 года учения

Шойгу анонсировал крупнейшие с 1981 года учения

Сегодня, 13:04

Маневры пройдут в первом месяце осени. По мнению министра, они чем-то напомнят "Запад-81".

 

Находясь в Абакане, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал проведение крупнейших военных учений с 1981 года. В них примут участие 300 000 солдат и офицеров, 30 тысяч танков, БТР, 1000 вертолетов, дронов и самолетов. Милитаризированные мероприятия состоятся в Центральном и Восточном военных округах, в них также задействуют Северный, Тихоокеанский флоты и ВДВ. Шойгу пообещал, что учения пройдут к максимально приближенных к боевым условиям. Министр заявил, что маневры нужны для внезапной проверки боеготовности войск России, позиционируя их как хорошую практику в жизни и работе.

Ранее под Оренбургом прошли учения с применением ракетного комплекса "Искандер-М". Бойцы отечественных войск отработали ряд задач со сменой стартовых позиций. "Искандеры" совершили погрузку боеприпасов и выполнили учебные стрельбы по условным соперникам.

Ранее Шойгу заявил, что российские студентки смогут в будущем получить военную специальность. В этом году прошел первый прием девушек в летные училища и там представительницы прекрасного пола показали хорошие результаты.


Никита Готский

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