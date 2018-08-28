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| | В среду Путин выступит с заявлением об изменениях в пенсионной реформе

В среду Путин выступит с заявлением об изменениях в пенсионной реформе

Сегодня, 11:37

Президент рассказал о направленности российской политики в данном вопросе.

После участия лидера РФ Владимира Путина в совещании с представителями социального блока стало известно о том, что политик выступит с заявлением об изменениях в пенсионной реформе уже 29 августа. Путин подчеркнул, что все изменения в пенсионной система страны необходимы для того, чтобы она соответствовала нынешним реалиям, а также для улучшения качества жизни россиян. Президент также подчеркнул, что изменения в пенсионной реформе должны обеспечить финансовую стабильность России на десятилетия вперёд и защитить интересы не только нынешних, но и будущих поколений.

Путин заметил, что все изменения в пенсионной системе страны должны осуществляться максимально осторожно, учитывая различные жизненные ситуации, в которые могут попасть россияне.


Александр Вест

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