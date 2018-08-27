«По стопам Порошенко»: В Сети высмеяли внешний вид Климкина

Штаны как минимум больше на размер, словно они не его, а какого-то знакомого или жены.

В Сети раскритиковали внешний вид руководителя МИД Павла Климкина. Общество думает, что чиновник подражает неудачам Петра Порошенко. Инцидент зафиксирован на выступлении в Авдеевке.

Комментаторы отметили, что Климкин надел грязные штаны, которые на пару размеров больше. Пользователи Сети направили свой взор и на туфли. Комментаторы сошлись на мнении, что обувь не чистилась с времен покупки.

«Подкатил джинсы как хипстер», «Будто джинсы со старшего по должности снял…», «Правило депутатов: выглядеть глупее начальника», «Проблема с одеждой становятся национальной!», «Мятый костюм, джинсы большие, да еще подвернутые. Ни какой этики, позорище!», - высказались пользователи Сети.

Известно, что 27-28 августа пройдут переговоры послов Украины с зарубежными представителями.