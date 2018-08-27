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| | Алексея Навального вновь арестовали на 30 суток

Алексея Навального вновь арестовали на 30 суток

Сегодня, 18:12

В этот раз лидера ФБК привлекли к ответственности за организацию митинга в конце января 2018 года.

 Знаменитого оппозиционера и лидера ФБК Алексея Навального вновь арестовали на 30 суток за то, что он организовал митинг в конце января текущего года. Из-за «Забастовки избирателей» на политика собрали дело на 219 страниц, но когда адвокаты задержанного попросили у судьи два дня на ознакомление с делом, ходатайство не удовлетворили. Юристам дали всего лишь полчаса для изучения материалов.

Оппозиционер в ходе судебного заседания сообщил, что власти Москвы специально запретили проведения акции 28 января. Тем самым администрация города препятствует свободе собраний и выражения мнения, считает Навальным. Кроме того, он уверен, что его нынешнее задержание организовано для воспрепятствования проведения акции протеста 9 сентября. В этот день Навальный призывал всех, кто не согласен с пенсионной реформой, выйти на улицы и сообщить о своем мнении.

Политического деятеля задержали еще 25 августа, когда он выходил из подъезда. Лидера ФБК не проинформировали, за что именно его задерживают, но при этом сотрудники полиции забрали у него телефон. Полиция отказывается комментировать задержание Навального.


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