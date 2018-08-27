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| | Ходил по горам и собирал грибы: Песков рассказал, как Путин провел выходные в Тыве

Ходил по горам и собирал грибы: Песков рассказал, как Путин провел выходные в Тыве

Сегодня, 17:32

Делал это президент не в одиночестве. Компанию ему, судя по фото, составил глава Минобороны.

 

В частности, пресса поделилась снимком, на котором Путин что-то деловито рассказывает Шойгу, держа в руках гриб. Пользователи сети сделали вывод, что Путин вместе с Шойгу пошли за грибами, а Путин решил рассказать министру, что за гриб они нашли.

Более развернуто о поездке Путина на выходные в Тыву рассказал Дмитрий Песков. Он отметил, что целью президента был «видовой и природный туризм».

«Президент решил по пути в Кемерово вылететь чуть раньше и провели эти субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, собирал грибы, любовался красотами», - рассказал Песков.

Также он добавил, что уже в скором времени будет предоставлено больше деталей данной поездки. В течении указанных дат президента сопровождали глава Тывы Шолбан Кара-оол, директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв.

Помимо этого, на отдыхе присутствовал министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Стоит добавить, что в августе прошлого года Путин также отдыхал в Тыве. Тогда он занимался подводной охотой и рыбалкой. Фотоснимки с того отдыха российского лидера молниеносно разлетелись по соцсетям и стали объектом мемов и шуток.


Николай Офицеров

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