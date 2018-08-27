С русскими воюют только сумасшедшие: Лидер Pink Floyd обвинил Запад в демонизации России

В ходе интервью он высказался по поводу атаки на Скрипалей, режима Асада и противоречиях Запада.

В Россию лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прибыл с программой «Мы + Они» и резко прошелся по различным политическим режимам. Особенно жестко он высказался в адрес западных стран, которые занимаются демонизацией России.

«Мы столько раз стояли на пороге апокалипсиса, начиная с 1945 года. Это настоящее безумие, что простые люди со всего мира не могут собраться и потребовать уничтожения всех запасов ядерного оружия, в том числе в Израиле. Это – опасная и странная игра, которую между собой разыгрывают лидеры сверхдержав», - заявил Уотерс.

Не обошел он стороной и сообщения о химической атаке в Сирии. Он напомнил, что США и Великобритания приняли решение о нанесении удара по стране, основываясь только лишь на фейковом видео от «Белых касок». По словам Уотерса, граждане Великобритании, Франции и США должны требовать, чтобы их правительства не бомбили другие государства из-за того, в чем они даже не разобрались.

Естественно, речь зашла также и об атаке на семейство Скрипалей, о которой в последние несколько месяцев было огромное количество сообщений.

«Почему это должно как-то усложнять России жизнь – это нонсенс. Атака на Скрипалей – это чушь, что понятно человеку даже с одним полушарием. У многих отсутствует даже одно, потому они верят в эту чушь. Я бы хотел заявить во всеуслышанье всему миру! С русскими воюют только сумасшедшие. Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать?», - резюмировал рокер.

Николай Офицеров