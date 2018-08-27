«Третья мировая?»: В США опасаются военных конфликтов из-за плавучей станции под Мурманском

По словам профессора из Массачусетского технологического института Якопо Буонгиорно, Россия опередила Вашингтон в этом плане «на несколько световых лет».

Эффективность плавучей установки признали после того, как сильный шторм на море в 2011 году привёл к масштабным поломкам электростанции Фукусимы. Спустя годы под Мурманском в Кольском заливе сделали огромную атомную станцию. По словам специалистов из «Росатома», конструкция очень надёжная, хотя западные эксперты опасаются, что стальные крепления всё-таки не выдержат сильной бури. В таком случае установку вынесет прямо на береговую линию, что приведёт к массовым разрушениям. Также специалисты из США критикуют плавучую станцию из-за вероятности негативного воздействия на климат.

Однако они же признают её и достаточно прогрессивной – особенно с учётом сокращения ресурсов на планете. В будущем существует вероятность военных конфликтов за энергию, и особая конкуренция будет именно между теми странами, у которых самые развитые установки, включая и такие плавучие станции. Возможна практически Третья мировая война, потому американские разработчики могут начать создание своих атомных установок подобного класса. Стоит отметить, что Россия благодаря своим технологиям хорошо развила атомную энергетику, образуя с помощью её экспорта внешнеэкономические связи.

Ирина Летинская