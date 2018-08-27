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| | Новые санкции США против России из-за дела Скрипаля вступили в силу

Новые санкции США против России из-за дела Скрипаля вступили в силу

Сегодня, 14:19

Ограничения предполагают запрет оказания помощи и продажи оружия Москве. В Совфеде РФ полагают, что принятые меры не отразятся на экономике страны и материальном положении граждан.

Новые санкции США против России вступили в силу 27 августа. Их ввели из-за дела экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного нервнопаралитическим веществом в графстве Солсбери. Вашингтон еще больше ограничивает сотрудничество с Москвой. Принятое американскими политиками решение прокомментировал член Совфеда Владимир Джабаров. По его мнению, новые санкции не нанесут ущерба России. Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа убежден, США вводят ограничительные меры исключительно в собственных интересах. Ведь на некоторые виды товаров, как и на сотрудничество в космической отрасли, ограничений нет.

Политолог Юрий Рогуле полагает, что введение санкций Вашингтоном не несет в себе ничего нового. США и раньше не продавали стратегически важное оружие и новейшие технологии РФ. Эксперт советует обратить на ультимативный тон Вашингтона. Его тревожит объяснение введения ограничений американскими государственными деятелями.


Домбровский Сергей

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