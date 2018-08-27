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| | В Сети появилось видео вертикальной посадки F-35B

В Сети появилось видео вертикальной посадки F-35B

Сегодня, 13:17

Ролик опубликовала на видеохостинге YouTube компания Raytheon.

Американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II осуществил свою первую вертикальную посадку на десантном судне Wasp в порту японского острова Окинава. В Сети появилось видео приземления воздушного корабля. Вертикальная посадка F-35B состоялась без происшествий в запланированном режиме.

F-35B является истребителем с укороченным взлетом. Он призван стать основной ударной мощью новых десантных кораблей типа «Америка». На данный момент приобрести данную модификацию собирается только Италия. Британия хотела купить этот самолет, но отказалась от сделки.

Создание истребителей F-35 считается самым затратным проектом в истории человечества. На его реализацию потратили миллиарды долларов США. Несмотря на огромные суммы денег, выплаченных на строительство F-35, в данных самолетах замечают много недоработок. Они становятся причиной критики.

Люди воспринимают новости о проблемах у истребителя стоимость более 100 миллионов долларов очень чувствительно. Многие эксперты не хотят относить F-35 к самолетам пятого поколения.


Домбровский Сергей

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