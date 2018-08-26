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| | «Не знает, как выглядит флаг США»: Трамп опозорился на встрече с детьми

«Не знает, как выглядит флаг США»: Трамп опозорился на встрече с детьми

Сегодня, 19:14

Глава США Дональд Трамп посетил детскую клинику в штате Огайо. Именно в этом заведении произошел конфуз, давший повод американским журналистам и пользователям Сети высмеять президента.

Трамп опозорился на встрече с детьми, поскольку раскрасил горизонтальную полосу на флаге США синим цветом, а на самом деле она красная. Фото визита главы Белого дома в больницу к малышам опубликовал в микроблоге Twitter министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар. Этот снимок стал причиной критики Трампа. Его и так недолюбливают сотрудники американских СМИ, а он еще и дает поводы для насмешек. Некоторые пользователи убеждены, Трамп не знает, как выглядит флаг США. Юзеры порекомендовали лидеру могущественной державы отправиться в детский сад, поскольку его умственных способностей хватает лишь, чтобы находиться в воспитательном учреждении для самых маленьких.

Защитники Трампа выдвигают альтернативное предположение. Возможно ошибку допустил один из детей, а руководитель США продолжил раскрашивать флаг страны в неправильный цвет.


Домбровский Сергей
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