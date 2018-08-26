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| | Порошенко «раздает» города Донбасса европейским странам

Порошенко «раздает» города Донбасса европейским странам

Сегодня, 18:13

Глава Украины выдвинул странное предложение во время встречи с военными и дипломатами в Авдеевке.

Петр Порошенко «раздает» города Донбасса европейским странам и просит западных политиков взять под покровительство населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Президент предлагает Германии отвечать за Краматорск, Греции – за Мариуполь, Великобритании – за Волноваху, а прочим державам – за Северодонецк, Лисичанск и Авдеевку. Таким образом Порошенко собирается стабилизировать обстановку на юго-востоке Украины. Президент убежден, западные политики смогут навести порядок в его государстве. Только возникает вопрос, зачем в таком случае существует киевская власть.

В Авдеевке встретились украинские дипломаты, отстаивающие интересы Киева в разных государствах. Порошенко попросил консулов искать помощи у других стран для восстановления инфраструктуры Донбасса. Советник лидера Украины заявил, что на ликвидацию разрухи в Донецкой и Луганской областях придется потратить на порядок больше 50 млн долларов. В прошлом году именно эту сумму называл заместитель оборонного ведомства Украины Иван Руснак.


Домбровский Сергей
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