Глава МИД Украины с послами отправился на «линию фронта» в Донбасс

Информацию об этом событии в микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он опубликовал в Сети фото с коллегами на фоне самолета и на борту воздушного лайнера.

Глава МИД Украины Павел Климкин с послами отправился в Донбасс, изменив процедуру совещания. 27-28 августа состоятся переговоры украинских дипломатов с руководителями заграничных консульских ведомств. Посол Украины Андрей Мельник в социальных сетях написал, что они посетят «линию фронта» в Донбассе.

В ООН требуют защитить рядовых жителей Донецкой и Луганской областей, страдающих от военных действий. В 2014 году Киев начал операцию по освобождению Донбасса. За четыре года в этой необъявленной войне погибли более десяти тысяч человек. Мировое сообщество призывает прекратить кровопролитие на юго-востоке Украины. Действующая киевская власть не хочет идти на уступки, называя жителей ДНР и ЛНР террористами.

Домбровский Сергей