«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу «Выборы-выборы»: В Израиле запретили концерт Королёвой «Не разрушайте семью!»: Фанаты убеждают Анжелику Варум простить мужа-изменщика Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли Оригинальный компьютер Apple-1 уйдет с молотка на аукционе «Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару Фанаты раскритиковали Ани Лорак за злоупотребление пластикой и сравнили с «трансвеститом» Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию
| | Глава МИД Украины с послами отправился на «линию фронта» в Донбасс

Глава МИД Украины с послами отправился на «линию фронта» в Донбасс

Сегодня, 15:55

Информацию об этом событии в микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он опубликовал в Сети фото с коллегами на фоне самолета и на борту воздушного лайнера.

 

Глава МИД Украины Павел Климкин с послами отправился в Донбасс, изменив процедуру совещания. 27-28 августа состоятся переговоры украинских дипломатов с руководителями заграничных консульских ведомств. Посол Украины Андрей Мельник в социальных сетях написал, что они посетят «линию фронта» в Донбассе.

В ООН требуют защитить рядовых жителей Донецкой и Луганской областей, страдающих от военных действий. В 2014 году Киев начал операцию по освобождению Донбасса. За четыре года в этой необъявленной войне погибли более десяти тысяч человек. Мировое сообщество призывает прекратить кровопролитие на юго-востоке Украины. Действующая киевская власть не хочет идти на уступки, называя жителей ДНР и ЛНР террористами.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Главы МИД Украины, Франции и Германии собираются «прочувствовать агрессию России» в Донбассе
Главы МИД Украины, Франции и Германии собираются «прочувствовать агрессию России» в Донбассе

Главы иностранных ведомств Украины, Франции и Германии планируют посетить Донбасс. Павел Климкин, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас собираются на себе…

ООН: На Донбассе с 2014 года погибли 2,5 тысяч мирных жителей
ООН: На Донбассе с 2014 года погибли 2,5 тысяч мирных жителей

С 2014 года на территории Донбасса погибли 2,5 тысячи мирных жителей. Об этом свидетельствуют данные ООН.

Украина впервые приглашена на встречу руководителей МИД стран G 7
Украина впервые приглашена на встречу руководителей МИД стран G 7

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин впервые приглашен принять участие в совещании своих коллег из стран G7, которое состоится 22 апреля…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости