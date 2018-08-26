В США рассказали об атакующих российских «спутниках-убийцах»

Вашингтон уверен, что Россия намерена вывести из строя все аппараты в космическом пространстве.

Как сообщило издание The National Interest, в США обеспокоены «истинными задачами» российских спутников. В правительстве рассказали об атакующих другие космические аппараты «спутниках-убийцах», созданных Москвой.

С такими обвинениями, по словам автора публикации, выступил на конференции в Женеве помощник госсекретаря США Илем Поблет. По словам Поблета, Россия запускает свои спутники с целью уничтожить спутники, принадлежащие другим странам. Помощник госсекретаря отметил, что истинные задачи российских «спутников-убийц» им неизвестны, и проверить это никак не удастся. В ответ на обвинения, в Москве заявляли, что их спутники являются всего лишь «инспекторами», выявляющими неполадки в других аппаратах.

Автор статьи подчеркнул, что обе версии могут быть правдивыми, так как аппараты, оснащенные инструментами для ремонта, могут также легко выводить объекты из строя. Российские «спутники-инспекторы» могли напугать США по простой причине – Россия не предупредила об их запуске.

Как сообщает The National Interest, в период с 2013 по 2018 года РФ запустила четыре таких спутника, вызвавших обеспокоенность Госдепа.

Мирослава Донцова