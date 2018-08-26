National Interest назвал главные проблемы в армии США

Большими минусами являются злоупотребление военными маневрами в разных точках планеты и нерациональное применение военной силы.

Американский полковник в отставке Дэниэл Дэвис назвал главные проблемы в армии страны и призвал Белый дом пересмотреть политику использования вооруженных сил. По его мнению, Штаты должны признать, что их войска будут применяться не для решения религиозных, этнических и политических проблем, а исключительно в целях защиты граждан государства и американской собственности от возможных опасностей.

Полковник считает, что неудачи США в политике не являются весомой причиной для применения армии, к тому же нападение нельзя оправдывать одной возможностью угрозы в будущем. Дэвис заверил, что лишь данная стратегия является не только верной с моральной точки зрения, но и позволит сберечь лидерство Вашингтона в геополитике.

Полковник не считает главными проблемами для США Россию и Китай, провоцируя которых Вашингтон ставит под угрозу свою же безопасность. Он также призывает руководство страны отказать в помощи маленьким странам, в которых у США нет никаких интересов в сфере безопасности.

Никита Готский