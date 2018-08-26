В США умер республиканец Джон Маккейн

Больше года сенатор боролся с онкологией, около суток назад стало известно о его желании прекратить лечение.

Лечившийся от рака мозга Джон Маккейн умер в 81 год, при жизни он был известен жесткой позицией в отношении России, агитировал поставлять оружие Украине и неустанно критиковал политику Белого дома по многим вопросам. Сенатор родился в семье военных и пошел по стопам деда и отца, он участвовал во вьетнамской кампании, где попал в плен, подвергался со стороны коренного населения пыткам и избиениям. Выйдя на свободу, Маккейн стал сенатором от партии республиканцев, до самого последнего он старался быть активным политиком и работать на благо США.

В своем завещании Маккейн потребовал, дабы президент США Дональда Трампа не приглашали на его похороны. Вместо него имеют право прийти ближайшие сподвижники главы государства, а также предшественники: Барак Обама и Билл Клинтон.

Никита Готский