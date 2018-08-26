«На всё воля Аллаха»: Кадыров отказался соболезновать смерти сенатора Маккейна

Американский сенатор отличался явной русофобской позицией, из-за чего попал в немилость к Президенту Чеченской Республики.

На 82-м году жизни скончался сенатор США Джон Маккейн. Он был одной из ключевых фигур на американской политической арене более 40 лет. Для России Маккейн был явным оппонентом, ратовавшим за усиление санкций из-за присоединения Крыма и предоставление оружия Украине для войны на Донбассе.

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отказался приносить свои соболезнования в связи со смертью Маккейна. Политик считает, что сенатор питал необъяснимую и непонятную неприязнь к России. «Ему не нравился сам факт её существования», - написал у себя в блоге Кадыров и добавил: «На всё воля Аллаха. Россия была, есть и будет!». Свои соболезнования уже высказали Дональд Трамп, Барак Обама и предложили помолиться за семью сенатора.

Челны семьи американского сенатора заявили, что не позовут Дональда Трампа на похороны Джона Маккейна. Причиной стали политические разногласия и ряд оскорбительных комментариев президента США о воинских заслугах своего оппонента. Барак Обама и Джордж Буш-младший станут почётными гостями. Неизвестно, будут ли на церемонии представители российской дипломатии.

Яна Белова