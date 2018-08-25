«Верните владельцам»: В Сети появилось видео с кокаином «Единой России»

Пользователи последовали примеру народных депутатов и тоже с юмором восприняли известие о наркотиках с логотипом главной российской политической силы. Они выдвинули несколько интересных предложений.

Юзеры требуют вернуть кокаин владельцам, раз на нем стоит логотип «Единой России», значит следует отдать его членам этой партии, поскольку он по праву принадлежит им. В Сети появилось видео с кокаином якобы политиков из РФ. Партию запрещенного товара задержали в бельгийском городе Гент. Расширяющее сознание вещество перевозилось из Бразилии. Правоохранители обнаружили партию кокаина на сумму 100 млн евро. Опубликованный в Сети ролик показывает множество пакетов с логотипов «Единая Россия». Их внимательно осмотрели и отправили в лабораторию на проверку. Эксперты назвали наименование вещества.

После обнародования этой новости пользователи сразу поняли, откуда на логотипе «Единой России» взялась горка белого цвета. Теперь юзеры убеждены, она символизирует кокаин. Подписчики назвали задержанный в Бельгии товар «партийным наркотиком» и требуют вернуть его владельцам.

Заместитель секретаря «Единой России» Евгений Ревенко в социальных сетях пошутил, что он испытывает гордость, поскольку даже латиноамериканские наркоторговцы знают о существовании его партии и даже используют ее логотип.

Домбровский Сергей