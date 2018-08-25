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| | Минобороны РФ сообщает о создании уникальных ПВО на новых физических принципах

Минобороны РФ сообщает о создании уникальных ПВО на новых физических принципах

Сегодня, 19:31

Разработки создаются на основе множества научных работ по электродинамике и радиолокации.

 

Противовоздушная оборона РФ сможет использовать зенитные комплексы на основе новых физических принципов. О разработке новейших вооружений сообщил глава ПВО генерал-лейтенант – Леонов Александр на просторах форума «Армия-2018».

Военный сообщил, что комплекции будут работать на принципах активной или пассивной локации, иметь самонаведение или производить наводку с помощью лазеров. Российские разработчик плотно работают над созданием оружия на новых физических принципах. Когда вооружение воплотят в реальность – неизвестно.

Леонову понравились представители Смоленской ПВО, они опубликовали научные работы по электродинамике и радиолокации.

В скором времени мир узнает о новых комплексах. Генерал-лейтенант отметил, что новейшие разработки назовут по-разному: вооружение направленного пучка энергии, электромагнитные или же инфразвуковые комплексы.


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