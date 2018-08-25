«Гречка с обещаниями»: Жириновский накормил пенсионеров на фестивале в Люберцах

Владимир Жириновский известен тем, что не стесняется встречаться с народом. В этот раз политик решил посетить фестиваль национальных культур в Люберцах.

Цель проводимого мероприятия заключалась в укреплении отношений между всеми народами, населяющими Москву и область. На мероприятии были проведены танцы, выступления в национальных костюмах, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд, среди которых оказалась гречка с овощами, драники и хачапури. Попробовать национальную еду предлагали всем посетившим мероприятие.

Лидер ЛДПР попробовал несколько блюд национальных кухонь, а затем решил позаботиться о простом народе. Владимир Жириновский принял активное участие в фестивале и начал угощать людей, протягивающих ему тарелки. Политику удалось собрать вокруг себя большое количество народа, среди которого оказалось много пенсионеров.

Владимир Вольфович предлагал пожилым людям различные блюда, не забыв и про обещания светлого будущего. Он отметил, что в скором времени жизнь россиян поднимется на новый уровень. Но самым важным вопросом для пенсионеров, после того, как их накормил политик, оказалась пенсионная реформа, против которой выступает как Владимир Жириновский, так и его партия ЛДПР.

Соломон Эспи