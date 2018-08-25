Замордовали демоны: Задержанный Навальный покинул ОВД Даниловский на скорой помощи

Полицейские сломали оппозиционеру мизинец.

Журналисты окружили автомобиль скорой, в котором Навальный покинул ОВД Даниловский, и старались перекричать шум заведенного двигателя. На все вопросы о самочувствии, репортеры получили ответ: «Отойдите, не толпитесь, дайте проехать». Это сказал врач. Сам Навальный не проронил ни слова.

Однако по своим каналам журналисты выяснили, что палец оппозиционеру сломали сотрудники полиции. В момент задержания они силой отняли у главы ФБК смартфон, а Навальный, как оказалось, не хотел с ним расставаться.

Задержали политика несколько часов назад возле его дома по причине организации им январской демонстрации «Забастовка избирателей». Однако есть версия, что это просто прикрытие, а задержание связано с намерением Андрея Навального провести массовый митинг в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Ситуацию усугубляет тот факт, что протестное мероприятие оппозиционер наметил на 9 сентября – единый день голосования. Соответственно, в администрации Москвы заявку на демонстрацию на Тверской рассматривать отказались, но уже 25 августа объявили о том, что она будет рассмотрена.

Теперь политик направился в клинику для лечения предполагаемого перелома. Пользователи соцсетей уже иронизируют: «Во как замордовали демоны в погонах». Другим же стало интересно, почему Навальный, рискуя здоровьем, защищал смартфон.

Дарья Светозарова