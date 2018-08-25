В «Единой России» отреагировали на новость о перехвате «именного» кокаина в Бельгии

Своё мнение по этому вопросу высказал в социальной сети Facebook заместитель секретаря «Единой России» Евгений Ревенко.

Политик радуется по поводу славы, которую получила партия. Ведь даже латиноамериканские продавцы наркотиков знают «Единую Россию». Ранее правоохранители задержали партию кокаина, транспортировавшегося из Бразилии в Бельгию с логотипом партии. Евгений Ревенко отреагировал на эту новость радостным сообщением. Он гордится, что «Единую Россию» знают за пределами территории стран бывших участниц СССР.

21 августа полицейские задержали в порту бельгийского Гента огромную партию кокаина весом в две тонны на сумму 100 млн евро. Запрещенное вещество доставляли из Бразилии с логотипами партии «Единая Россия». Подписчики раскритиковали Ревенко по поводу радости, которую он испытал по поводу такой известности ведущей политической силы РФ. На данный момент рейтинг партии низок и пользователи советуют не дурачится, а подумать о будущем страны.

Домбровский Сергей