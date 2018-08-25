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| | Без причин и объяснений: Навального снова задержали у стен его дома в Москве

Без причин и объяснений: Навального снова задержали у стен его дома в Москве

Сегодня, 16:02

Оппозиционер в очередной раз перешел дорогу сотрудникам правоохранительных органов. После летнего отдыха в Европе посвежевший и загоревший политик очутился в ОВД Даниловский.

 

Скандального блогера Алексея Навального задержали у стен его дома в Москве, как уже случалось не раз. Официальная причина ареста не называется, по словам очевидцев, политика забрали без каких-либо объяснений причины ареста. Оппозиционер попал в ОВД Даниловский несколько часов назад. Информацию об этом событии сообщила пресс-секретарь руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш. Она опубликовала сведения о происшествии в микроблоге Twitter.

Существует несколько версий причин задержания Навального. Согласно одной из них, оппозиционер собирался провести в России несанкционированный митинг, нацеленный против пенсионной реформы и этим разозлил власть. Скандальный блогер решил сыграть на чувствах простых граждан. В РФ многие недовольны пенсионной реформой, поэтому глава ФБК воспользовался возможностью и организовал людей не демонстрацию.

Помимо этого, Навальный опубликовал очередное расследование на своем YouTube-канале. В новом фильме «основным героем» выступил премьер РФ Дмитрий Медведев. Навальный обвиняет главу правительства, что тот якобы распорядился закупить партию продуктов питания у мясокомбината «Дружба народов» по завышенной цене. В итоге расходы Росгвардии на товары существенно возросли.


Домбровский Сергей
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