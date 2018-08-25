Глава Абхазии вручил Путину орден «Честь и слава»

Руководители двух непризнанных республик – Абхазии и Южной Осетии приехали в Кремль на встречу с президентом России.

Во время переговоров глава Абхазии Рауль Хаджимба вручил лидеру РФ Владимиру Путину орден «Честь и слава». Награждение президента России он объяснил желанием выделить человека, помогающего его республике приобрести государственность. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов тоже наградил Путина орденом «Уацамонга». Он вручается за проявление героизма и осуществление огромного вклада в развитие страны. Такой же орден получил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Лидеры Абхазии и Южной Осетии благодарны Путину за поддержку. Без его помощи республики не смогли бы отстаивать собственные интересы. В документах ООН оба эти государственных образования числятся незаконными. По мнению некоторых политологов, скоро следом за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии признают и прочие державы мира.

Москва признала суверенитет республик в 2008 году. Тогда Россия защитила Цхинвал – столицу Южной Осетии от грузинских войск, претендующих на эту территорию.

Домбровский Сергей