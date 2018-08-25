«Скорее, длинный язык»: Соцсети посмеялись над рассказом Порошенко о «крепких мышцах Украины»

Президент Украины рассказал о своей гордости – армии страны.

Президент убежден, солдаты достойно выдержали испытания «войной» и экономическим кризисом. На бойцов можно положиться, поскольку они нарастили «крепкие мышцы Украине». Над этим высказыванием посмеялись пользователи соцсетей, отметив, что единственное, что отрастил Киев, это длинный и невероятно болтливый язык.

Депутат Верховной Рады прежних созывов Владимир Олейник порекомендовал главе Украины тщательно подбирать выражения и обдумывать свои фразы, чтобы не позориться еще сильнее. Народный избранник уверен, Порошенко ожидает не новый срок, на который он метит, а пожизненная уголовная ответственность за развал страны.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что в рядах ВСУ на данный момент насчитывается 25 тысяч женщин. Они борются за права страны наравне с мужчинами. Среди дам-военнослужащих более трех тысяч офицеров.

Домбровский Сергей