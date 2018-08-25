Провинция Мариб стала местом для боевых действий на прошлой неделе. Стало известно о том, что во время боёв был убит лидер запрещённой в РФ террористической организации.

Власти Йемена сообщили об убийстве Галиба аль-Заиди во время сражения, в котором он принимал участие на стороне правительственных силовых структур. В бою он выступил против повстанческих сил, которые выступают против нынешних властей. Представители правительства не прокомментировали, в каких условиях был убит главарь «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причиной этому стала ограниченность СМИ к информации подобного рода.

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» является одной из самых серьезных ответвлений террористической организации, имеющая большое влияние на население Йемена. В последних столкновениях с повстанческими силами группировка принимала сторону коалиции Саудовской Аравии, помогая в вооруженных конфликтах и столкновениях. Фактически организация поддерживает политику США, навязываемую в данном регионе.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Соломон Эспи