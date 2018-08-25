«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

В небе Таиланда рывками пролетел странный НЛО «30 сантиметров – идеал для мужского достоинства»: Пользователи назвали Бузову бревном Продюссер Disney поможет Netflix конкурировать с крупными студиями Зоозащитники призывают бойкотировать садистский фильм «Сердце мира» «Не напрягаю ни тело, ни мозги»: Александра Гозиас не хочет отношений Загадочный ухажер: Пользователи гадают, от кого букет у Бузовой Учёные назвали 8 шагов на пути к «идеальному» здоровью Власти Йемена сообщили об убийстве главаря «Аль-Каиды» В Бельгии задержали 2 тонны кокаина с логотипом «Единой России» NASA предупреждает: К Земле несется опасный астероид Конспирологи: Ньютон предсказал точную дату конца света Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500%
| | Власти Йемена сообщили об убийстве главаря «Аль-Каиды»

Власти Йемена сообщили об убийстве главаря «Аль-Каиды»

Сегодня, 13:35

Провинция Мариб стала местом для боевых действий на прошлой неделе. Стало известно о том, что во время боёв был убит лидер запрещённой в РФ террористической организации.

Власти Йемена сообщили об убийстве Галиба аль-Заиди во время сражения, в котором он принимал участие на стороне правительственных силовых структур. В бою он выступил против повстанческих сил, которые выступают против нынешних властей. Представители правительства не прокомментировали, в каких условиях был убит главарь «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причиной этому стала ограниченность СМИ к информации подобного рода.

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» является одной из самых серьезных ответвлений террористической организации, имеющая большое влияние на население Йемена. В последних столкновениях с повстанческими силами группировка принимала сторону коалиции Саудовской Аравии, помогая в вооруженных конфликтах и столкновениях. Фактически организация поддерживает политику США, навязываемую в данном регионе.


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Соломон Эспи
Новости по теме
Ливийская армия поймала одного главаря «Аль-Каиды»
Ливийская армия поймала одного главаря «Аль-Каиды»

 Этим террористом оказался личный водитель и охранник Усама бен Ладана по имени Абу Сафьян бен Кама. Это произошло во время операции, которая была направлена…

Ракета попала в перевозившее пшеницу из России в Йемен судно
Ракета попала в перевозившее пшеницу из России в Йемен судно

Судно попало под обстрел у берегов Йемена ещё на прошлой неделе, а капитан корабля утвердил, что ни члены судовой команды, ни запасы пшеницы, перевозимые в…

«Аль-Каида» может стать заменой для ослабевающего «Исламского государства»
«Аль-Каида» может стать заменой для ослабевающего «Исламского государства»

 Финансирование «Аль-Каиды» на данный момент незначительно, но превышает получаемые «ИГИЛ» деньги. Благодаря этому группировка стремительно развивается.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости