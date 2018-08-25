Порошенко: Украина «нарастила крепкие мышцы» и готова дать отпор обидчикам

Президент Украины заявил, что пройденные испытания не смогли разрушить страну. Более того, они закалили дух народа, позволив ей «нарастить крепкие мышцы».

По словам Петра Порошенко, в этом есть заслуга каждого украинца, которые с честью пережили тяжелые «годы войны и экономического кризиса», спровоцированного агрессией со стороны России. В своем аккаунте в соцсети Twitter глава государства отметил, что все эти беды сплотили украинский народ, сделав его сильнее, поэтому теперь ему не страшны любые испытания.

Ранее в ходе военного парада, состоявшегося в Киеве, Петр Порошенко без лишней скромности назвал украинскую армию «лучшей на континенте».

Пойда Анна