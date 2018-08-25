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Трамп проигнорировал умирающего Маккейна, но похвалил «подлиз» Уэст-Кардашьян

Сегодня, 12:32

Публичное выступление Дональда Трампа в штате Огайо вызвало возмущение среди граждан США. Причиной критики стали похвалы в сторону звёзд шоу-бизнеса, а не сенатора Маккейна, отказавшегося от лечения рака.

В своём выступлении Дональд Трамп отметил тот факт, что Канье Уэст и его супруга Ким Карадшьян положительно сказались на его рейтинге среди населения. Он указал и на то, что семейная пара является положительным примером для многих граждан. И если упоминание звёзд показалось публике несколько странным, то многих удивило тот факт, что президент никак не отметил сенатора Маккейна.

Семья политика заявила о том, что они прекращают борьбу с раком мозга, которая была обнаружена еще в 2017 году. Однако Трамп не посчитал нужным упомянуть своего умирающего коллегу, отдавшего много лет политике. Именно решение проигнорировать Маккейна вызвало волну недовольства среди пользователей Сети, отмечающих, что президент не забыл о «подлизах» Уэст-Кардашьян. Многие вспомнили и о том, как Дональд Трамп негативно отзывался о сенаторе, ссылаясь на то, что его захватили в плен во время боевых действий.


Соломон Эспи
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