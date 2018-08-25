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| | В новой игре отобразили кошмарные последствия Brexit

В новой игре отобразили кошмарные последствия Brexit

Сегодня, 10:10

По словам создателя проекта Тима Константа, большая политика и видеоигры во многом сходны между собой.

В первую очередь, из-за того, что людям уделяется не так много внимания, у них есть лишь иллюзия некоего влияния на ситуацию. Потому нет ничего странного, что в новом проекте появился Brexit. Игра «Not Tonight», создаваемая полтора года, продемонстрировала совершенно не те последствия, которые предполагаются некоторыми британскими политиками. Действительность, отображаемая в «Not Tonight», - это насилие и ксенофобия, иммигранты в фильтрационных лагерях и экономический кризис.

Добавляет кошмарных впечатлений гимн «Боже, храни королеву», представленный в траурной версии. Одним из персонажей является охранник в ночном клубе, который пускает в заведение только благонадёжных людей, пребывающих в государстве на законных основаниях. Графически всё выполнено достаточно минималистично, словно в видеоквестах девяностых. Геймеры не пришли к единому мнению относительно игры. Одни именуют её «политизированным пропагандистским кошмаром», а другие считают пронзительной и интересной. Стоит отметить, что и в Европе относительно Brexit не утихают споры, хотя пока и не в виде игры. Например, в Германии опасаются удара по рынку из-за предполагаемого разрыва всех отношений с Британией.


Ирина Летинская
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