Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Меркель в Грузии спела любимую песню «Мы любим бури»?

Меркель в Грузии спела любимую песню «Мы любим бури»?

Сегодня, 22:53

Канцлер Германии спела вместе с грузинским ансамблем «Швидкаца» свою любимую песню «Мы любим бури».

 

Ангела Меркель продолжает свое политическое «турне» и теперь ее принимают в Тбилиси. Принимают радушно: песнями и ценными подарками. Из рук главы правительства Грузии канцлер ФРГ получила один из давно утраченных экспонатов музея в Дрездене. Им оказалась картина XVII, которая после завершения Второй мировой войны оказалась в Советском союзе. «Где-то в СССР», - написала Меркель в соцсети, не утруждая себя географическими подробностями. Однако на вопрос как полотно оказалось в Грузии, ответа никто не дал.

 

В Грузию канцлер Германии прибыла накануне, 23 августа. За время своего пребывания в этой стране, фрау Меркель успела обсудить экономические успехи Тбилиси и прогрессирующий курс в сторону демократии, а также порадовать страну-хозяйку вокальными данными. В то же время важнейшим моментов для Грузии стало то, что Евросоюз заинтересован в приобретении местной сельхозпродукции.


Дарья Светозарова
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