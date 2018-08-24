Меркель в Грузии спела любимую песню «Мы любим бури»?

Канцлер Германии спела вместе с грузинским ансамблем «Швидкаца» свою любимую песню «Мы любим бури».

Ангела Меркель продолжает свое политическое «турне» и теперь ее принимают в Тбилиси. Принимают радушно: песнями и ценными подарками. Из рук главы правительства Грузии канцлер ФРГ получила один из давно утраченных экспонатов музея в Дрездене. Им оказалась картина XVII, которая после завершения Второй мировой войны оказалась в Советском союзе. «Где-то в СССР», - написала Меркель в соцсети, не утруждая себя географическими подробностями. Однако на вопрос как полотно оказалось в Грузии, ответа никто не дал.

В Грузию канцлер Германии прибыла накануне, 23 августа. За время своего пребывания в этой стране, фрау Меркель успела обсудить экономические успехи Тбилиси и прогрессирующий курс в сторону демократии, а также порадовать страну-хозяйку вокальными данными. В то же время важнейшим моментов для Грузии стало то, что Евросоюз заинтересован в приобретении местной сельхозпродукции.

Дарья Светозарова