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| | Сенаторы США потребовали от Помпео материалы закрытой встречи Трампа и Путина

Сенаторы США потребовали от Помпео материалы закрытой встречи Трампа и Путина

Сегодня, 21:26

Американским демократам не терпится узнать, о чем же говорили лидеры двух стран на саммите в Хельсинки.

 

Сенаторы США Боб Менендес и Джин Шахин очень заинтересовались диалогом Дональда Трампа и Владимира Путина. Они даже письменно потребовали от Майка Помпео материалы закрытой встречи глав государств, состоявшейся в Хельсинки. Демократы также хотят увидеть записи переводчика.

В письме говорится, что комитет просит Помпео предоставить «все секретные и несекретные записи. Сенаторам важно знать, какие обещания давал Трамп Путину, помимо этого, они планируют оценить достоверность заявлений российского политика.

Несмотря на упорное стремление демократов узнать подробности двухчасовой беседы президентов, Помпео отказал чиновникам и не предоставил нужной информации. «Не мне раскрывать содержание этих разговоров», - коротко ответил госсекретарь США.


Татьяна Преображенская
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