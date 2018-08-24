Еврокомиссия отреагировала на угрозы Италии из-за беженцев

Представители ЕК назвали заявление итальянских властей неконструктивными и бесполезными.

Еврокомиссия отреагировала на угрозы Италии о прекращении взносов в бюджет ЕС из-за беженцев. Итальянский вице-премьер добивался от Брюсселя принятия конкретных мер для изменения нынешней ситуации, однако представители ЕС считают угрозы Италии неконструктивными и совсем не помогающими решению проблемы. Евросоюз осуществляет свою работу согласно правилам, а не угрозам, подчеркнул Александр Винтерштейн.

Еще один представитель Еврокомиссии во время неформального обсуждения проинформировал, что сейчас не следует ждать определенного решения по ситуации с беженцами.

15 августа итальянские моряки Diciotti приняли на борт судна 177 мигрантов, которые ранее потерпели крушение в водах Средиземного моря поблизости Мальты. Когда итальянцы запросили разрешение высадить беженцев на Мальте, власти островного государства ответили отказом.