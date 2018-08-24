В Сети появился первый снимок Поклонской с супругом

Депутат не любит рассказывать о личной жизни, известно, что у нее имеется дочь от первого гражданского брака.

С этим мужчиной Наталья Поклонская так и не оформила отношения, после чего они разошлись. Недавно она встретила новую любовь и вышла замуж за бывшего следователя Ивана Соловьева. Бракосочетание состоялось в Симферополе. Возлюбленные дали друг другу клятвы любви и верности в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов. Совсем недавно в Сети появился совместный снимок Поклонской и ее супруга, пара стала зрителем джазового фестиваля в Крыму.

Поклонская ранее выступила против принятия пенсионной реформы, не отдав свой голос за инициативу правительства на заседании Госдумы в июле. Свои поправки к закону она собирается представить ближе к осени.

Никита Готский