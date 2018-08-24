Летчик Ярошенко впервые встретился с семьей за последние семь лет

Осужденный за перевозку наркотиков россиянин приговорен к 20-летнему тюремному заключению.

Российский летчик Константин Ярошенко недавно впервые встретился с семьей за последние семь лет. Супруга и дочь осужденного за сговор, целью которого была на доставка партии наркотиков, прибыли в тюрьму штата Коннектикут в городе Данбери. По словам вице-консула РФ Евгения Успенского, Ярошенко был особенно взволнован из-за встречи с близкими ему людьми.

Летчика арестовали еще в мае 2010 года в африканской Либерии, после чего доставили в США. До этого Ярошенко работал на Ростовском вертолетном заводе, а в Африку он прибыл для проведения переговоров по новому контракту. Прежде он никогда не посещал этот континент. Арест Ярошенко был уникальным случаем, когда спецслужбы США задержали гражданина РФ на территории третьего государства и тайно доставили на американскую территорию. Кроме Ярошенко США арестовали еще четыре человека, которые участвовали в сговоре о доставке кокаина стоимостью около 100 млн долларов и весом в 4 тонны из Колумбии.