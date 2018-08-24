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От редактора

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| | Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака

Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака

Сегодня, 20:22

По словам родных и близких политика, возраст и развитие заболевания заставили его пойти на такой шаг. Сейчас республиканцу 81 год.

 

«Джон Маккейн держался до последнего», - заявили близкие сенатора, который принял решение отказаться от дальнейшего лечения рака мозга. Болезнь диагностировали у Маккейна летом минувшего года после проведенной на глазах операции, в сентябре сенатор рассказывал о прохождении химиотерапии.

Весной текущего года пресса писала, что Маккейн перенес операцию на кишечнике, до этого он несколько месяцев проходил курс физиотерапии в Аризоне для восстановления в связи с побочными эффектами лечения онкологии.

Сенатор является ветераном войны во Вьетнаме, в период ведения боевых действий он попал в плен, где провел 5,5 лет.


Никита Готский
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