Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | США запретят кредиты и экспорт оружия для России из-за Скрипалей

США запретят кредиты и экспорт оружия для России из-за Скрипалей

Сегодня, 19:26

Вашингтон вводит ограничение на предоставление помощи Москве, исключением станут срочная гуманитарная помощь, поставки провизии и сельскохозяйственной продукции.

 

В общей сложности, новые санкции США против РФ затронут сферы кредитования, продажи вооружения и оказания внешней помощи. Помимо этого, вводится запрет на выдачу лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. При этом в список санкций США не попали товары, нужные для взаимодействия в космосе и обеспечения безопасности гражданской авиации. Основанием для очередного пакета ограничений стала ситуация с отравлением Скрипалей в марте нынешнего года. Запад считает виновной в этом деле РФ, в Кремле опровергают свою причастность.

Политологи не исключают возникновения торговой войны из-за второй пакета санкций, который Штаты введут осенью 2018 года или к заморозке отношений между двумя странами. Кремль обещает, в свою очередь, адекватный и своевременный ответ на действия США.


Никита Готский
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