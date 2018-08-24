США запретят кредиты и экспорт оружия для России из-за Скрипалей

Вашингтон вводит ограничение на предоставление помощи Москве, исключением станут срочная гуманитарная помощь, поставки провизии и сельскохозяйственной продукции.

В общей сложности, новые санкции США против РФ затронут сферы кредитования, продажи вооружения и оказания внешней помощи. Помимо этого, вводится запрет на выдачу лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. При этом в список санкций США не попали товары, нужные для взаимодействия в космосе и обеспечения безопасности гражданской авиации. Основанием для очередного пакета ограничений стала ситуация с отравлением Скрипалей в марте нынешнего года. Запад считает виновной в этом деле РФ, в Кремле опровергают свою причастность.

Политологи не исключают возникновения торговой войны из-за второй пакета санкций, который Штаты введут осенью 2018 года или к заморозке отношений между двумя странами. Кремль обещает, в свою очередь, адекватный и своевременный ответ на действия США.

Никита Готский