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| | Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов

Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов

Сегодня, 16:38

Расследование Алексея Навального показало, что продовольствие для Росгвардии закупается по завышенным ценам, что позволяет заработать миллиарды.

Обеспечение солдат включает в себя не только экипировку и вооружение, но и питание. Навальный отмечает, что закупка продуктов осуществляется на бюджетные средства, которые формируются за счет налоговых отчислений обычных граждан. Алексей уверен, что данная статья расходов позволила украсть не один миллиард рублей.

Единственным предприятием, отвечающим за поставки продовольствия для Росгвардии, оказался «Мясокомбинат «Дружба Народов», который располагается в Крыму. Его руководителем является Кантемиров Борис. Кроме того, что мужчина управляет предприятием, известно и о том, что ранее он был в подчинении у главнокомандующего Росгвардии.

Именно у этого предприятия и закупаются продукты питания в два, а иногда и в три раза дороже, чем в розничных торговых точках. Другим пунктом, в котором Навальный обвиняет руководство Росгвардии, оказалось то, что качество товаров значительно уступает своим дешевым аналогам.


Соломон Эспи
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