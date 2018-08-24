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| | Порошенко перепутал слова гимна на военном параде

Порошенко перепутал слова гимна на военном параде

Сегодня, 15:24

Президент начал мероприятие измененными словами марша националистов Украины.

Петр Порошенко, являющийся действующим президентом Украины, перепутал слова гимна на военном параде. Политик начал мероприятие строками из марша националистов, написанными в 1932 году Олесем Бабием, но озвучил стихотворение иначе, чем в каноническом произведении. Многие СМИ из-за этого пришли к выводу, что Порошенко просто забыл слова гимна.

Как выяснилось, украинский президент решил прочесть адаптированную версию произведения Бабия от музыкантов Ивана Леньо и Олега Скрипки.

В современной версии гимн националистов стал гимном украинской армии, и Леньо и Скрипка ранее многократно исполняли его именно в той версии, которую озвучил Порошенко. В своей речи на параде президент Украины говорил о том, что нужно «разрубить последний узел», имея в виду окончательное прекращение существования на украинской территории церкви, которая якобы имеет связи с Россией. По словам Порошенко, священники «освящают гибридную войну» РФ против Украины.


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