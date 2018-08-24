Порошенко перепутал слова гимна на военном параде

Президент начал мероприятие измененными словами марша националистов Украины.

Петр Порошенко, являющийся действующим президентом Украины, перепутал слова гимна на военном параде. Политик начал мероприятие строками из марша националистов, написанными в 1932 году Олесем Бабием, но озвучил стихотворение иначе, чем в каноническом произведении. Многие СМИ из-за этого пришли к выводу, что Порошенко просто забыл слова гимна.

Как выяснилось, украинский президент решил прочесть адаптированную версию произведения Бабия от музыкантов Ивана Леньо и Олега Скрипки.

В современной версии гимн националистов стал гимном украинской армии, и Леньо и Скрипка ранее многократно исполняли его именно в той версии, которую озвучил Порошенко. В своей речи на параде президент Украины говорил о том, что нужно «разрубить последний узел», имея в виду окончательное прекращение существования на украинской территории церкви, которая якобы имеет связи с Россией. По словам Порошенко, священники «освящают гибридную войну» РФ против Украины.