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| | Власти Боснии и Герцеговины критикуют запрет на въезд в страну Захару Прилепину

Власти Боснии и Герцеговины критикуют запрет на въезд в страну Захару Прилепину

Вчера, 22:57

Сегодня российского писателя задержали на боснийско-сербской границе из-за того, что он «представляет опасность».

23 августа российского писателя Захара Прилепина не пропустили на границе въезда в Боснию и Герцеговину, обосновав это тем, что он внесен в черный список. Оказывается, писатель «представляет опасность для государства и международных отношений», ему даже выдали бумагу, удостоверяющую этот факт. Прилепин собрался посетить Народную библиотеку в городе Баня-Лука, куда его ранее приглашали как почетного гостя.

При этом, власти Боснии и Герцеговины критикуют запрет на въезд в страну Захару Прилепину Милорад Додик, являющийся президентом Республики Сербской, сообщил, что запрет на въезд российского писателя на территорию страны унизительное проявление «антироссийской истерии», тенденцию к которой навязали западные страны. Додик потребовал убрать из черного списка Прилепина, так как он является другом республики.


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