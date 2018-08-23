В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне

Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне

Сегодня, 22:11

В рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ-2018» уже были представлены некоторые передовые разработки военной промышленности и робот-убийца «Игорёк».

С 21 по 26 августа представители более 100 делегаций будут оценивать военную мощь российского «оборонпрома», пока западные СМИ на родине будут бояться последствий заключённых контрактов. Напомним, что в ходе демонстраций МВТФ-2018 полигон предстоит выжечь системе «Солнцепёк» и РСЗО «Торнадо-Г». В небо поднимется вертолёт Ка-52 «Аллигатор», а на земле его подстрахует танк Т-90.

Именно эти военные единицы сегодня часто мелькают в текстах западной прессы. Эксперты тамошней военной журналистики предполагают, что Россия близка к приготовлению к войне. Если не своими руками, так благодаря военным новинкам и их покупателям. Тем более, согласно Сергею Шойгу, большая часть вооружения успешно протестирована в конфликте в Сирии.

Наиболее полярное мнение сложилось у западных критиков относительно робота «Игорька». «Машину для убийств» не восприняли всерьёз, несмотря на то, что творение «Калашникова» задумано стать цельным бронежилетом для солдат, помогая им уничтожать противника. Неповоротливость, безобразный вид и очевидные недоработки «Игорька» в виде клешней, стеклянной рубки и медлительности дадут о себе знать на поле боя. Многие сравнивают «Игорька» с Робокопом и AT-ST из «Звёздных воин» и не верят в успех задумки инженеров.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Концерн
Концерн "Калашников" презентовал электромотицикл, электрокар и робота

Российский концерн «Калашников» показал несколько новых разработок, среди которых управляемый робот, полностью электрический мотоцикл ии электрокар. Новинки…

Путин: Западные страны играют на руку террористам
Путин: Западные страны играют на руку террористам

Некоторые государства применяют свою военную мощь в обход Совета Безопасности ООН. По мнению президента России Владимира Путина, данный фактор только играет на…

К 2020 году американская армия получит пилотируемые беспилотные автоколонны
К 2020 году американская армия получит пилотируемые беспилотные автоколонны

Американская армия получит к 2020 году 70 самоуправляемых военных грузовиков. Военные колонны часто подвергаются нападениям, но беспилотные автомобили призваны…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости