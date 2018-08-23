Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне

В рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ-2018» уже были представлены некоторые передовые разработки военной промышленности и робот-убийца «Игорёк».

С 21 по 26 августа представители более 100 делегаций будут оценивать военную мощь российского «оборонпрома», пока западные СМИ на родине будут бояться последствий заключённых контрактов. Напомним, что в ходе демонстраций МВТФ-2018 полигон предстоит выжечь системе «Солнцепёк» и РСЗО «Торнадо-Г». В небо поднимется вертолёт Ка-52 «Аллигатор», а на земле его подстрахует танк Т-90.

Именно эти военные единицы сегодня часто мелькают в текстах западной прессы. Эксперты тамошней военной журналистики предполагают, что Россия близка к приготовлению к войне. Если не своими руками, так благодаря военным новинкам и их покупателям. Тем более, согласно Сергею Шойгу, большая часть вооружения успешно протестирована в конфликте в Сирии.

Наиболее полярное мнение сложилось у западных критиков относительно робота «Игорька». «Машину для убийств» не восприняли всерьёз, несмотря на то, что творение «Калашникова» задумано стать цельным бронежилетом для солдат, помогая им уничтожать противника. Неповоротливость, безобразный вид и очевидные недоработки «Игорька» в виде клешней, стеклянной рубки и медлительности дадут о себе знать на поле боя. Многие сравнивают «Игорька» с Робокопом и AT-ST из «Звёздных воин» и не верят в успех задумки инженеров.

Елизавета Трюфель