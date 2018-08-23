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| | Патрушев и Болтон более пяти часов беседовали о Сирии наедине

Патрушев и Болтон более пяти часов беседовали о Сирии наедине

Сегодня, 22:18

Встреча в Женеве проходила за закрытыми дверями на территории постоянного представительства США при отделении ООН.

 

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США Джон Болтон наедине беседовали о Сирии более пяти часов. Также в ходе обсуждения были затронуты аспекты урегулирования противостояния на Украине и возможность возобновления двухстороннего диалога на фоне антироссийских санкций США.

Результаты переговоров будут обсуждаться в ближайшее время, но выступать российский и американский представители будут на разных площадках. Болтон пообщается с журналистами в американской миссии. Патрушев даст пресс-конференцию на другой платформе. Участники дискуссии не планируют совместное выступление или подписания бумаг.

СМИ не были допущены даже на приветственную часть. Беседа проходила в закрытом режиме, а репортеры были вынуждены наблюдать за происходящим из-за забора, окружающего территорию представительства. Фотографиями масс-медиа снабдила пресс-служба американского представительства.


Дарья Светозарова
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