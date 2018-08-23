В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | Дмитрий Медведев не может появляться на публике из-за спортивной травмы

Дмитрий Медведев не может появляться на публике из-за спортивной травмы

Сегодня, 22:10

Информацию подтвердили в российском правительстве, отчитавшись перед обеспокоенными гражданами.

 

«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия» , — уведомил Михаил Бубен.

Дмитрий Медведев не может появляться на публике из-за спортивной травмы. Известие объявили в кабинете министров. Глава травмировался во время игры в бадминтон, и теперь продолжит свою политическую деятельность только с 27 августа.

Избиратели переживают за здоровье премьера и задают множество вопросов о самочувствии Медведева в Facebook. Кабмин не распространяет информации о характере травмы известного политического деятеля.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Депутаты больше не хотят Медведева в премьеры
Депутаты больше не хотят Медведева в премьеры

 Дмитрий Медведев может не рассчитывать на поддержку от одних из крупнейших партий Российской Федерации. Депутаты от КПРФ откровенно говорят, что не намерены…

Дмитрий Медведев публикует в Сети фото из Карелии
Дмитрий Медведев публикует в Сети фото из Карелии

 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев посетил 20 июля Петрозаводск. Визит премьер-министра России не ограничился исключительно решением текущих вопросов. Об…

Рогозина могут утвердить на посту руководителя
Рогозина могут утвердить на посту руководителя "Роскомоса"

 Рогозин знаком с работой компании, прежде курируя ее деятельность. Его место на посту виц-премьера по «оборонке» может занять Олег Бочкарев.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости