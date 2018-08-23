Информацию подтвердили в российском правительстве, отчитавшись перед обеспокоенными гражданами.

«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия» , — уведомил Михаил Бубен.

Дмитрий Медведев не может появляться на публике из-за спортивной травмы. Известие объявили в кабинете министров. Глава травмировался во время игры в бадминтон, и теперь продолжит свою политическую деятельность только с 27 августа.

Избиратели переживают за здоровье премьера и задают множество вопросов о самочувствии Медведева в Facebook. Кабмин не распространяет информации о характере травмы известного политического деятеля.

Татьяна Преображенская